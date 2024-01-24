проект

>

Мальчик обрел слух благородя генной терапии

AFP: врачи подарили мальчику слух генной терапией на основе вирусного вектора

close
100%
Shutterstock

Глухой мальчик обрел способность слышать после генной терапии. Об этом сообщает AFP.

11-летний Айссам Дам родился глухим из-за очень редкой мутации в гене, ответственном за синтез белка отоферлина. Без этого белка волосковые клетки уха не могут преобразовать звуковые колебания в химические сигналы, отправляемые в мозг. Это расстройство составляет 1-8% случав врожденного отсутствия слуха.

4 октября 2023 года он перенес хирургическую процедуру на барабанной перепонке и последующую инъекцию безвредного вируса во внутреннюю жидкость улитки уха. Вирус был модифицирован для транспортировки рабочей копии гена. В результате волосковые клетки начали вырабатывать недостающий белок и нормально функционировать.

Спустя четыре месяца после процедуры, проведенной на одном ухе, у мальчика осталась лишь легкая потеря слуха. Также он сообщил, что впервые услышал голос отца, звуки проезжающих машин и ножницы, стригущие ему волосы. Это стало возможно благодаря более чем 20 годам разработки генной терапии для лечения расстройств слуха.

«Хотя генная терапия, которую мы провели у нашего пациента, заключалась в исправлении аномалии в одном, очень редком гене, работа может открыть дверь для будущего исправления некоторых из более чем 150 других генов, которые вызывают потерю слуха у детей», — заявили в Детской больнице Филадельфии (CHOP), где провели лечение.

Газета New York Times сообщила, что, несмотря на способность слышать, Айссам, родившийся в Марокко, а затем переехавший в Испанию с семьей, возможно, никогда не научится говорить, поскольку развитие речи обычно заканчивается в возрасте пяти лет.

Ранее ученые назвали вирус, который может привести к раку крови.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами