Российские психологи: с точки зрения подростков главная ценность — это семья

Главными ценностями для подростков являются семья, здоровье, обеспеченность и карьера. Их жизненные ценности почти не зависят от пола, но при этом становятся приземленнее с возрастом: карьера и финансы заботят старших подростков больше, чем творчество и слава. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МГППУ.

«Результаты нашего опроса 1303 подростка в возрасте от 10 до 18 лет говорят о том, что самой значимой ценностью для них является семья. А вот следующими по степени важности выступают здоровье, материальная обеспеченность, карьера и отдых. Для подростков, чье становление пришлось на годы пандемии COVID-19, актуальнее становится проблема заботы о собственном здоровье и здоровье ближайшего окружения, они могут иметь травматический опыт потери кого-то из членов семьи в результате болезни, острее чувствуют важность проявления заботы о старших и пожилых родственниках», — рассказала «Газете.Ru» ведущий аналитик Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования РФ МГППУ Елена Борисенко.

После здоровья и общего благополучия в рейтинге ценностей подростков находится служение. Как предполагают авторы, оно означает проявление сострадания, милосердия и бескорыстной помощи внутри семьи.

Также ученые выяснили, что для подростков важно, чтобы их идеальная работа приносила не только деньги, но и славу. Девочки в опросе ценили творчество и славу больше, чем мальчики, но остальные ценности в целом не зависели от пола. Однако они менялись с возрастом: росла ценность карьеры и материальной обеспеченности, а ценность служения падала. Это может свидетельствовать о том, что подростки становятся с возрастом «приземленнее».

«Творчество – еще один показатель духовных ценностей человека. Связь творчества и славы в системе ценностей подростков демонстрирует важность признания от других и приобретение авторитета. В эпоху социальных сетей, когда жизнь подростков переходит в онлайн-среду, фиксация своей жизни с помощью интернет-технологий становится не менее важной частью жизни, чем реальная жизнь. Показателями успешности в интернете становятся количество подписчиков, «лайков», просмотров, то есть внешние атрибуты славы», — объяснила Борисенко.

Ранее ученые назвали особенность умственного развития детей в многодетных семьях.