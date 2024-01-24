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В НИТУ МИСИС нашли новый признак рака

НИТУ МИСИС: изменение упругости клетки может быть признаком рака

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Ученые из НИТУ МИСИС, университетов Канадзавы и Лондона выяснили, что в качестве потенциального маркера рака может выступать упругость поверхности клетки, которая меняется при развитии болезни и под воздействием противоопухолевых препаратов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в НИТУ МИСИС.

При метастатической меланоме, наиболее агрессивной форме рака кожи, опухоль зарождается в клетках самого нижнего слоя эпидермиса. Клетки меланомы разрастаются, перемещаются в средний слой кожи, а затем попадают в кровь или лимфатическую систему. С помощью сканирующего ион-проводящего микроскопа (единственная в России установка находится в НИТУ МИСИС) ученые оценили модуль Юнга — показатель, характеризующий способность объекта сопротивляться растяжению или сжатию. Они выяснили, что раковые клетки имеют пониженный модуль Юнга, то есть они менее жесткие, чем здоровые.

Ученые также изучили, как различные препараты влияют на модуль Юнга и цитоскелет раковых клеток — систему микротрубочек, играющую важную роль в делении клеток.

«Мы оценили изменения модуля упругости клеток после применения трех различных противораковых препаратов. Выяснилось, что лечение паклитакселом и цисплатином значительно увеличивает модуль Юнга и количество микротрубочек – частей цитоскелета. Наиболее эффективный препарат, предотвращающим деление клеток – паклитаксел. При лечении дакарбазином, напротив, наблюдалось снижение модуля упругости», – рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник лаборатории биофизики НИТУ МИСИС, к.ф.-м.н. Петр Горелкин.

Ранее ученые назвали вирус, который может привести к раку крови.

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