Кардиолог рассказал, какие заболевания могут маскироваться под проблемы с сердцем

Расстройства желудка могут вызывать симптомы, похожие на признаки инфаркта, а также приводить к нарушениям сердечного ритма. Об этом «Газете.Ru» рассказал кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев.

«Знаю случаи, когда пациентов привозили в кардиоблок с сильной болью в груди и подозрением на инфаркт. При этом инфаркт не подтверждался, зато у больных находили эрозивные повреждения желудка, которые маскировались под сердечный приступ. И наоборот, были пациенты, которые жаловались на тошноту, рвоту, слабость. Они сами принимали симптомы за проблемы с желудком, а по факту у них инфаркт миокарда. Поэтому при любом недомогании нужно обращаться к врачу, чтобы исключить опасные состояния», — объяснил Закиев.

Не только эрозии желудка, но и пищеводная грыжа может вызывать нарушения ритма, например, наджелудочковую экстрасистолию, которая ощущается как перебои в работе сердца и обычно неопасна.

Опоясывающий лишай — характерное для пожилых людей обострение герпесной инфекции. Оно сопровождается сыпью, болью по ходу нервов, которая иногда возникает в области сердца, — ее можно принять за инфаркт миокарда. Поражения позвоночника, дорсопатии, корешковые синдромы также могут вызывать боль в области сердца.

Однако иногда заболевания ЖКТ не маскируются под болезни сердца, а усугубляют или вызывают их.

«Любые воспалительные заболевания, в том числе поражающие ЖКТ или даже кожу (псориаз), усиливают атеросклероз, что связано с повышением риска инсультов и инфарктов. Также есть понятие «легочное сердце» — увеличение правых отделов сердца, вызванное заболеваниями дыхательной системы, например, хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Хроническая почечная недостаточность — мощный фактор риска проблем с сердцем, большинство пациентов с этим состоянием сталкиваются с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями», — отметил врач.

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