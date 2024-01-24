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Питьевая вода по всей Германии оказалась загрязнена токсичными «вечными химикатами»

EEH: в ФРГ обнаружили небезопасные концентрации ПФАС в воде для питья

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Ученые из Агентства по охране окружающей среды Германии обнаружили 20 соединений «вечных химикатов» ПФАС в питьевой воде на территории страны. В некоторых случаях их концентрации превышали безопасный порог. Исследование опубликовано в научном журнале Eco-Environment & Health (EEH).

ПФАС (пер- и полифторалкильные соединения) — вещества, которые широко используются во многих отраслях, включая производство одежды, ковров, пищевой упаковки и кухонной посуды. Они известны своей устойчивостью к разложению, за что их называют «вечными химикатами».

«Вечные химикаты» проникают в организм не только с питьевой водой, но и через продукты, упакованные в материалы, содержащие эти вещества. ПФАС могут повышать риск развития рака, врожденных пороков развития у младенцев, заболеваний печени и щитовидной железы, снижения иммунитета и гормональных расстройств.

Исследование включало сбор 89 проб питьевой воды из разных мест Германии и анализ их на наличие 26 различных ПФАС с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии с тандемной масс-спектрометрией. 

Результаты показали, что, хотя 20 регулируемых ПФАС были ниже предела обнаружения, суммарные концентрации широко варьировались, при этом в некоторых образцах был превышен безопасный порог содержащихся вредных веществ.

Авторы доклада рассчитывают, что их работа поможет обосновать будущие нормативные решения и рекомендации по качеству питьевой воды.

Ранее ученые обнаружили циркуляцию сотен тонн ПФАС в водах Арктики.

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