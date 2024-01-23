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Ученые развенчали миф о размерах мегалодонов

PЕ: мегалодоны могли обладать более вытянутым телом, чем предполагалось ранее

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Исследователи из Калифорнийского университета в США выяснили, что мегалодоны — вид вымерших акул из семейства Otodontidae, в действительности могли быть «стройнее», чем ученые предполагали ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале Palaeontologia electronica (PЕ).

Вследствие представления мегалодонов как гигантских, опасных хищников в популярной культуре, многие люди полагают, что и в действительности эти акулы отличались большими размерами. В научном сообществе принято считать, что мегалодоны могли достигать 50-65 футов (15-20 метров) в длину и весить более 50 тонн. Такая оценка размеров является приблизительной.

Чтобы сделать собственное предположение о размерах акул этого вида, международная группа исследователей под руководством ученых из Калифорнийского университета сосредоточилась на изучении позвонков мегалодона, представляющих собой окаменелости. Команда сравнила окаменевшие позвонки мегалодона с позвоночным скелетом большой белой акулы, измеренным с помощью томографа.

В ходе суммирования длины всех позвонков стало ясно, что позвоночный столб конкретно этого представителя вида составлял 37 футов (11 м) в длину. По оценкам ученых, длина тела самых крупных мегалодонов могла превышать 15-20 метров. Также ученые предположили, что на самом деле мегалодоны обладали более вытянутым телом, чем считалось ранее. В этом отношении они не были похожи на «коренастых» белых акул.

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