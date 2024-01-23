Названо главное правило интервального голодания, которое помогает худеть

Периодическое голодание становится все более популярным способом похудения среди людей. В новом исследовании ученые из Университета Южной Дании и Университета Вагенингена в Нидерландах установили, что ограничения времени приема пищи может быть недостаточно для сброса веса. Результаты работы были представлены в журнале Trends in Endocrinology and Metabolism (входит в Cell).

Оказалось, что периодическое голодание должно сочетаться с регулированием количества употребляемых калорий для достижения видимых результатов. Важно снизить общее количество калорий, а не увеличивать длительность перерывов между приемами пищи.

Авторы провели метаанализ других исследований периодическое голодания, в частности они изучили то, какие эффекты оказывает диета на организм на молекулярном уровне. Ученые также отметили, что некоторые люди испытывают чувство эйфории после нескольких дней голодания. По их мнению, это чувство начинает заменять голод – возможно, в ответ на изменение химических процессов, происходящих в теле и мозге.

«Во время голодания мозг насыщается кетонами. Возможно, именно поэтому люди могут ощутить эйфорию», — отметили авторы.

Процесс образования кетонов в организме называется кетогенезом. Он начинается, когда запасы глюкозы в организме уменьшаются, и тело ищет альтернативные источники энергии. Тогда печень начинает преобразовывать жиры в кетоны, которые затем могут использоваться мозгом и другими органами в качестве топлива. Данный процесс часто наблюдается при соблюдении низкоуглеводных диет, в частности, кетогенной диеты. Однако, избыток кетонов в организме может привести к состоянию, известному как кетоацидоз, что потенциально опасно. По этой причине кетоны и их концентрация в теле человека требуют внимания и возможного контроля.

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