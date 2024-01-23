Установлено, на чей мозг одиночество оказывает наиболее пагубное влияние

Исследователи из Шэньчжэньского университета выявили связь между одиночеством и уменьшением объема серого вещества в передней поясной коре и правой части префронтальной коры головного мозга мужчин. Эта корреляция особенно сильна у мужчин с диагностированной депрессией, а у женщин этой связи вообще не было. Статья была опубликована в журнале Cerebral Cortex.

Серая масса в основном состоит из тел нейрональных клеток, дендритов и немиелинизированных аксонов. Она имеет решающее значение для обработки и интерпретации информации в мозге. В этом исследовании данные о мозге мужчин и женщин были взяты из британского биобанка — всего авторы проанализировали информацию о 8 тыс. человек, которым была проведена структурная магнитно-резонансная томография головного мозга.

Участники с серьезным депрессивным расстройством были разделены на три категории тяжести в зависимости от количества депрессивных эпизодов, которые у них были. Участники без депрессивных эпизодов считались здоровой контрольной группой. Одиночество оценивалось на основе ответов на два вопроса: «Часто ли вы чувствуете себя одиноким?» и «Как часто вы можете довериться кому-то из ваших близких?».

Результаты показали, что у мужчин с тяжелым депрессивным расстройством объем серой массы в правой вентролатеральной префронтальной коре был ниже, а также в левой и правой областях передней поясной извилины.

Базовой функцией префронтальной коры является комплексное управление мыслительной и моторной активностью в соответствии со внутренними целями и планами. Она играет главную роль в создании сложных когнитивных схем и планов действий, принятии решений, контроле и регуляции как внутренней деятельности, так и социального поведения и взаимодействия.

Поясная извилина — это та часть мозга, которая позволяет переключать внимание с одного объекта на другой, а также находить различные решения проблем. Считается, что она отвечает и за ощущение безопасности.

«Полученные данные указывают на неблагоприятное влияние одиночества на здоровье мозга при тяжелом депрессивном расстройстве и на возможность того, что социальная вовлеченность может оказывать прямое влияние на объем мозга у мужчин среднего и старшего возраста, подверженных депрессии», — заключили авторы исследования.

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