Психолог объяснил, почему графологию не стоит называть псевдонаучным учением

Графологию принято считать псевдонаучным учением. Однако, как рассказал «Газете.Ru» декан факультета «Экстремальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета Дмитрий Деулин, этот метод отвергать нельзя, так как закономерности между личностными чертами человека и его почерком существуют.

«Возможно, не все положения этой области находят научного подтверждения, верификации, но это не означает, что вовсе отсутствуют закономерности между индивидуальными особенностями человека и его почерком. В любом случае, чтобы этот метод не сводился «к гаданиям по буквам», необходимо проведение дополнительных современных научных исследований», – рассказал Деулин.

По его словам, эта область имеет проблемы количества и качества проводимых научных исследований. Именно поэтому данный инструмент рекомендуют применять с осторожностью, в комплексе с другими методиками.

«На мой взгляд, рассматриваемый метод можно отнести к проективным психологическим методам, которые тоже не обладают высокой степенью научной обоснованности. И все же существует даже судебные психолого-почерковедческие экспертизы, в которых устанавливается, под каким эмоциональным воздействием писал человек определенный текст, находился ли он под угрозой и т.д.», – заключил специалист.

Ранее полиграфолог назвал три способа выявления лжи без специальных знаний.