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Российская орбитальная станция поможет создать новую схему управления спутниками

Конструктор Кожевников сообщил, что РОС создаст новое управление спутниками

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«Роскосмос»

Создание Российской орбитальной станции (РОС) позволит разработать новую систему управления спутниками и протестировать технологии для дальних космических полетов. Об этом заявил заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» и главный конструктор РОС Владимир Кожевников агентству «Интерфакс».

Станция будет взаимодействовать с аппаратами в рамках единой интеллектуальной системы, что предоставит им больше возможностей. Однако, использование РОС в качестве перевалочной базы для полетов не планируется.

На станции будут отрабатываться технологии и оборудование для полетов на Луну или Марс.

Кожевников также отметил, что эскизный проект РОС прошел экспертизу в головных научных организациях «Роскосмоса» и представлен в госкорпорацию на утверждение. Он ожидает, что проект будет принят в начале февраля.

Также российскую орбитальную станцию планируется оборудовать суперкомпьютером.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.

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