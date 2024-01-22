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Названа причина усталости и разбитости после выздоровления от простуды

Daily Mail: привычка дышать ртом после простуды может быть причиной утомляемости

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Привычка дышать ртом после выздоровления от простуды может стать причиной длительного ухудшения самочувствия, сонливости и снижения работоспособности. Об этом сообщает Daily Mail.

В ходе опроса, проведенного американской компанией Olbas (производитель эфирных масел) совместно с практикующим семейным врачом Роджером Хендерсоном, были собраны данные о специфике дыхания во время сна двух тысяч человек. Респондентов попросили рассказать, как часто они дышат через рот во сне, и уточнить, страдают ли они хронической заложенностью носа.

Результаты показали, что почти каждый третий участник, дышащий ртом во сне (31% опрошенных), часто испытывает заложенность носа. Только 15% участников, которые почти всегда дышат носом во время сна, рассказали о заложенности.

Доктор Хендерсон объяснил, что привычка дышать ртом может вызвать ряд проблем со здоровьем. Такое дыхание приводит к поступлению в организм недостаточного количества кислорода. После пробуждения человек может ощущать усталость, снижение работоспособности. Также неправильное дыхание может стать причиной пересыхания слизистых оболочек рта, что повышает риск развития кариеса и заболеваний десен.

Отмечается, что зачастую привычка дышать ртом появляется у людей во время простуды, когда нос заложен. Она может сохраняться после выздоровления, негативно влияя на качество сна и самочувствие при пробуждении. Также причиной ротового дыхания является искривление носовой перегородки. Чтобы стимулировать дыхание носом, рекомендуется воспользоваться сосудосуживающим спреем и спать, лежа на спине.

Врач добавил, что нос обеспечивает очистку воздуха от пыли и других мелких частиц, а также нагревает его до необходимой для организма температуры. По этой причине носовое дыхание является естественным и более безопасным.

Ранее врач рассказала, в каких случаях капли в нос опасны для работы сердца.

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