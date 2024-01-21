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Найден приятный способ похудеть за три месяца

PLOS One: три месяца танцев помогают похудеть и снизить риск диабета

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Три месяца танцев помогают заметно похудеть, причем хип-хоп и джаз работают эффективнее, чем бальные танцы и балет. Это показало исследование, опубликованное в журнале PLOS One.

Ученые провели обзор десяти высококачественных исследований, в которых приняли участие 646 взрослых с избыточным весом и ожирением. Они обнаружили, что регулярные танцы в течение как минимум трех месяцев улучшают состав тела за счет снижения веса и доли жира. Кроме того, они способствуют уменьшению окружности талии, что ранее было связано с меньшими рисками диабета, гипертонии, инфаркта и инсульта.

При этом джаз и хип-хоп приводили к большей потере жира по сравнению с более традиционными направлениями: балетом и бальными танцами.

Ученые отметили, что хотя аналогичная потеря жира наблюдалась при обычной аэробике и тренировках с отягощениями, танцы эффективнее избавляли от жира и вызывали меньшую усталость у участников, а потому им было проще не бросать регулярные занятия.

Ранее эксперт рассказал, через сколько недель можно увидеть первые результаты тренировок.

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