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Ударная нагрузка на кости повышает их плотность у людей старше 70 лет

Bone: интенсивная ходьба или бег повышают плотность костей у людей старше 70 лет

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Люди в возрасте 70-80 лет, ведущие малоподвижный образ жизни, могут увеличить прочность костей физическими упражнениями. Это показало исследование, опубликованное в журнале Bone.

В эксперименте приняли участие 299 мужчин и женщин в возрасте 70 лет и старше, ведущих преимущественно малоподвижный образ жизни. В течение полугода выполняли тренировки для роста мышечной силы, выносливости, баланса и гибкости. Ученые использовали высокотехнологичное рентгеновское исследование для оценки плотности шейки бедра.

Ежедневная физическая активность умеренной и высокой интенсивности замедляла снижение плотности костей. Небольшая ударная нагрузка была особенно полезной: те, кто занимались бегом или быстрой ходьбой, получили больше пользы, чем те, кто ходил в обычном темпе.

Даже короткие всплески активности приносили значительную пользу, отметили ученые. При этом их легче включить в повседневную жизнь, чем полноценные тренировки. Как объяснили ученые, дать нагрузку кости можно без прыжков, например, сначала поднявшись на цыпочки, а затем опустившись на пятки.

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