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Назван вирус, который может привести к раку крови

Haematologica: гепатиты B и C могут быть причинами рака крови

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Множественная миелома, вылеченная после лечения гепатита, показывает, что эта опухоль может вызываться вирусами гепатита. Открытие опубликовано в журнале Haematologica.

При множественной миеломе, особой злокачественной опухоли, в большом количестве появляются аномальные клетки, вырабатывающие антитела для защиты от той или иной инфекции. Несколько лет назад пациент в Испании излечился от множественной миеломы после того, как врачи избавили его от гепатита С с помощью противовирусного препарата. В результате клетки, которые вырабатывают антитела против гепатита С, перестали в избытке размножаться в его костном мозге.

Чтобы выяснить, было ли связано избавлени от миеломы с противовирусной терапией: ученые провели исследование на 54 пациентах с гепатитами B или C. У всех участников также была моноклональная гаммапатия — состояние, которое часто предшествует множественной миеломе. Ученые подтвердили, что в организме пациентов было чрезмерно много нацеленных на вирус гепатита антител.

Затем исследователи перешли к изучению 1300 пациентов с множественной миеломой, инфицированных гепатитом В и 1200, инфицированных гепатитом С. В обоих случаях у тех, кто получал противовирусное лечение, вероятность выживания была значительно выше.

Ученые считают, что пациентам с гепатитом B или C нужно как можно раньше начинать противовирусную терапию. Также важно исключать эти инфекции у людей с моноклональными гаммапатиями, чтобы избежать развития злокачественной опухоли.

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