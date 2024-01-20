Отоларинголог назвала средство от насморка, опасное для жизни ребенка

Препарат нафтизин от заложенности носа может привести к летальному исходу при использовании у детей. Об этом «Газете.Ru» рассказала отоларинголог Клиники DocMed Светлана Марнова.

«Нафтизин может привести к угнетению дыхательного центра и брадикардии — замедлению частоты сердечных сокращений у детей. Ребенок при этом засыпает и не просыпается. Особенно опасна форма капель для носа: с ними легко получить передозировку. Гораздо безопаснее спреи для носа, так как каждое впрыскивание содержит одинаковую дозу активного вещества. Из-за риска летального исхода нафтизин не применяют в США и некоторых других странах для лечения детей младше 12 лет», — объяснила Марнова.

Кроме того, нафтизин и другие сосудосуживающие могут вызвать судороги, нарушения сердечного ритма, головную боль и привыкание, при котором человек вынужден использовать эти препараты постоянно из-за затрудненного носового дыхания. Эти проблемы характерны и для взрослых, но дети более уязвимы.

Врач добавила, что вместо сосудосуживающих препаратов можно использовать гипертонические растворы с высоким содержанием соли. Они также снимают отек слизистой носа, облегчая дыхания, но гораздо реже вызывают нежелательные реакции.

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