Найден способ уменьшить вред грязного воздуха для сердца

Загрязнители воздуха могут ухудшить сердечно-сосудистое здоровье даже при невысоких концентрациях, но диета смягчает их вред. Это показало исследование, опубликованное в журнале Environmental Research.

Ученые провели анализ высококачественного исследования, в котором за 82 участниками из Финляндии наблюдали в общей сложности 33 недели. Авторы использовали данные о биологических образцах, концентрациях загрязнителей воздуха и данные о питании участников. Качество диеты оценивалось с помощью шкалы диеты Балтийского моря — показателя здоровой скандинавской диеты, которая должна включать большей овощей, фруктов, ягод и рыбы и меньше мяса и алкоголя.

«Мы заметили, что даже при очень низких концентрациях загрязнители воздуха были связаны с неблагоприятными кардиометаболическими последствиями, причем большинство ассоциаций было связано с твердыми частицами, как мелкими, так и более крупными», — рассказали авторы.

Твердые частицы попадают в воздух при сжигании древесины и с выхлопными газами. Эти загрязнители влияли на показатели крови, связанные с чувствительностью к инсулину, и на гормоны, связанные с аппетитом. У людей с некачественной диетой наблюдался повышенный уровень общего холестерина при воздействии высоких концентраций мелких твердых частиц, в то время как у людей, которые придерживались высококачественной диеты, этого не наблюдалось. При этом негативное воздействие наблюдалось даже при низких концентрациях загрязнителей, что подчеркивает важность мер по их сокращению.

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