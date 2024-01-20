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Найден способ повысить эффективность скрининга рака поджелудочной в 3,5 раза

eBioMedicine: ИИ увеличил выявление случаев рака поджелудочной в 3,5 раза

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Использование нейронных сетей для скрининга рака поджелудочной железы может увеличить число выявляемых случаев с 10 до 35%. Это показало исследование, опубликованное в журнале eBioMedicine.

Аденокарцинома протоков поджелудочной железы — опасное заболевание с очень низкими показателями выживаемости. Повысить шансы на излечение может раннее обнаружение опухоли, однако до сих пор 80-85% получают диагноз на поздних стадиях, когда лечение уже невозможно.

В новом исследовании ученые использовали данные более 5 миллионов пациентов из различных учреждений по всей территории Соединенных Штатов. Сочетание нейронной сети PRISM и модели логистической регрессии для анализа превзошли текущие методы. Стандартные критерии скрининга выявляют около 10% случаев аденокарциномы, однако PRISM может обнаружить 35% опухолей.

Модели анализировали до 85 показателей пациента: демографические данные, диагнозы, лекарства и результаты лабораторных исследований, чтобы оценить риск рака.

«Гипотеза заключалась в том, что медицинские записи содержали скрытые подсказки — тонкие признаки и симптомы, которые могли служить сигналами высокого риска рака поджелудочной железы», — объяснили ученые.

Работа может привести к разработке новых стратегий выявления пациентов с высоким риском злокачественных новообразований, которым может быть полезен более тщательный скрининг.

Ранее гинеколог предупредил женщин старше 35 лет об опасном «тихом» раке.

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