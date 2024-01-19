Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученые впервые сняли на видео лесного кота на берегу Японского моря

Ученые получили уникальное видео с редким лесным котом на берегу Японского моря

close
100%
Сихотэ-Алинский заповедник/VK

Ученые Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье впервые получили видео редкого лесного кота, прогуливающегося по берегу Японского моря. Видеозапись опубликована в Telegram-канале заповедника.

«Дальневосточный лесной кот не любитель открытых пространств, ему больше по душе заросли лесов. Это довольно скрытное животное проявляет активность в основном в сумеречное время», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря развитию технологий можно наблюдать за редким животным — осторожным лесным котом на побережье Японского моря в урочище Благодатном.

До этого РИА Новости сообщало, что путешественникам пришлось задержаться на туристическом объекте в Центральной Германии из-за дикого лесного кота.

Инцидент произошел в башне Золлинг. После прогулки туристы хотели выйти из здания, но сделать это не получилось из-за дикого животного. Дикий кот сел на лестнице и стал шипеть на путешественников.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами