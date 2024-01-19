Ракета Falcon 9 стартовала к МКС

Ракета с космическими туристами Falcon 9 отправилась к Международной космической станции с мыса Канаверал во Флориде, запуск осуществила компания SpaceX. Трансляция ведется на сайте корпорации.

Руководителем полета стал бывший астронавт NASA, сотрудник компании Axiom Майкл Лопес-Алегрия. В состав экипажа вошли итальянский пилот Вальтер Вилладей, астронавт ЕКА, гражданин Швеции, Маркус Вандт, а также первый гражданин Турции, отправившийся в космос — военный летчик Альпер Гезеравчи.

Полет в данный момент проходит штатно — вовремя отделилась первая ступень, корабль продолжает движение на второй ступени. Предполагается, что стыковка Crew Dragon с третьей группой космических туристов произойдет в 13:15 по мск.

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