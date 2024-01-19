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Ракета Falcon 9 стартовала к МКС

Ракета с космическими туристами Falcon 9 отправилась к МКС

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NASA

Ракета с космическими туристами Falcon 9 отправилась к Международной космической станции с мыса Канаверал во Флориде, запуск осуществила компания SpaceX. Трансляция ведется на сайте корпорации.

Руководителем полета стал бывший астронавт NASA, сотрудник компании Axiom Майкл Лопес-Алегрия. В состав экипажа вошли итальянский пилот Вальтер Вилладей, астронавт ЕКА, гражданин Швеции, Маркус Вандт, а также первый гражданин Турции, отправившийся в космос — военный летчик Альпер Гезеравчи.

Полет в данный момент проходит штатно — вовремя отделилась первая ступень, корабль продолжает движение на второй ступени. Предполагается, что стыковка Crew Dragon с третьей группой космических туристов произойдет в 13:15 по мск.

До этого стало известно, зачем первый турецкий астронавт отправится на Международную космическую станцию.

Помимо демонстрации флага, он должен выполнить ряд любопытных научных экспериментов.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».

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