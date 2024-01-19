проект

>

Эксперт развеял главный миф о сколиозе

Тренер Бабыдов: сколиоз — не искривление позвоночника, а скручивание позвонков

close
100%
Shutterstock/FOTODOM

Истинный сколиоз — это не просто асимметричная осанка, а сложное заболевание, которое сопровождается «скручиванием» позвонков, структурной (на уровне костей) деформацией тел позвонков, и требует обязательного лечения. Об этом «Газете.Ru» рассказал реабилитолог, тренер студии «Анатомия» Евгений Бабыдов.

«Есть два принципиально отличающихся состояния: сколиотическое нарушение осанки (ассиметричная осанка) и сколиотическая болезнь. Первое представляет собой визуальный косметический дефект, у пациента могут быть разной высоты плечи, наклон таза и другие проявления асимметрии, которые присутствуют и при сколиотической болезни. Но при этом заболевании наблюдается еще и поворот тел позвонков относительно друг друга и деформации тел позвонков, то есть истинный сколиоз — это трехсплоскостное нарушение. Сколиотическую болезнь можно заподозрить при визуальном осмотре или тесте в наклоне, но подтвердить — только с помощью рентгена», — рассказал «Газете.Ru» Бабыдов.

Помимо рентгенологического обследования, существует компьютерная оптическая топография. При этом исследовании на поверхность спины человека проецируют световую сетку, а на остистые отростки позвоночника и кости таза крепят датчики. Затем специальная программа по анализу фото определяет мышечный дисбаланс, искривление позвоночника и поворот позвонков.

«Исследования показали, что оптическая компьютерная диагностика по точности определения сколиоза близка к рентгену. Так как в методе не используется лучевая нагрузка, он не имеет ограничений по частоте выполнения. Это важно для пациентов, которые проходят лечение сколиоза: им нужно довольно часто отслеживать прогресс, чем меньше будет лучевая нагрузка при этом — тем лучше», — объяснил тренер.

Как отметил специалист, асимметричная осанка редко сопровождается явной болью, особенно в детском и подростковом возрасте. При сколиотической болезни структурные изменения ребер и позвонков могут сопровождаться прогрессирующими болевыми ощущениями и нарушениями дыхательной функции, особенно при отсутствии лечения.

«Боль в спине вызывается множеством причин. Например, боль в пояснице у взрослых может быть связана с нарушениями осанки или межпозвонковыми грыжами. Во втором случае боль часто ощущается как прострел током по ногам. Также «отдавать» в поясницу может боль при болезнях почек, кишечника, поджелудочной железы, гинекологических заболеваниях. Рекомендуется сначала исключить серьезные заболевания, а лишь затем обращаться к специалисту с подозрениями на нарушения осанки и сколиотическую болезнь. У детей боль в спине редко связана с нарушениями осанки и потому всегда требует обращения к врачу», — заключил Бабыдов.

Ранее врач назвал заболевания, при которых могут быть полезны ортопедические стельки.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами