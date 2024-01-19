Эксперт развеял главный миф о сколиозе

Истинный сколиоз — это не просто асимметричная осанка, а сложное заболевание, которое сопровождается «скручиванием» позвонков, структурной (на уровне костей) деформацией тел позвонков, и требует обязательного лечения. Об этом «Газете.Ru» рассказал реабилитолог, тренер студии «Анатомия» Евгений Бабыдов.

«Есть два принципиально отличающихся состояния: сколиотическое нарушение осанки (ассиметричная осанка) и сколиотическая болезнь. Первое представляет собой визуальный косметический дефект, у пациента могут быть разной высоты плечи, наклон таза и другие проявления асимметрии, которые присутствуют и при сколиотической болезни. Но при этом заболевании наблюдается еще и поворот тел позвонков относительно друг друга и деформации тел позвонков, то есть истинный сколиоз — это трехсплоскостное нарушение. Сколиотическую болезнь можно заподозрить при визуальном осмотре или тесте в наклоне, но подтвердить — только с помощью рентгена», — рассказал «Газете.Ru» Бабыдов.

Помимо рентгенологического обследования, существует компьютерная оптическая топография. При этом исследовании на поверхность спины человека проецируют световую сетку, а на остистые отростки позвоночника и кости таза крепят датчики. Затем специальная программа по анализу фото определяет мышечный дисбаланс, искривление позвоночника и поворот позвонков.

«Исследования показали, что оптическая компьютерная диагностика по точности определения сколиоза близка к рентгену. Так как в методе не используется лучевая нагрузка, он не имеет ограничений по частоте выполнения. Это важно для пациентов, которые проходят лечение сколиоза: им нужно довольно часто отслеживать прогресс, чем меньше будет лучевая нагрузка при этом — тем лучше», — объяснил тренер.

Как отметил специалист, асимметричная осанка редко сопровождается явной болью, особенно в детском и подростковом возрасте. При сколиотической болезни структурные изменения ребер и позвонков могут сопровождаться прогрессирующими болевыми ощущениями и нарушениями дыхательной функции, особенно при отсутствии лечения.

«Боль в спине вызывается множеством причин. Например, боль в пояснице у взрослых может быть связана с нарушениями осанки или межпозвонковыми грыжами. Во втором случае боль часто ощущается как прострел током по ногам. Также «отдавать» в поясницу может боль при болезнях почек, кишечника, поджелудочной железы, гинекологических заболеваниях. Рекомендуется сначала исключить серьезные заболевания, а лишь затем обращаться к специалисту с подозрениями на нарушения осанки и сколиотическую болезнь. У детей боль в спине редко связана с нарушениями осанки и потому всегда требует обращения к врачу», — заключил Бабыдов.

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