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Дерматолог рассказал, почему появляются темные круги под глазами

Daily Mail: долгое пребывание на солнце может стать причиной кругов под глазами

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Американский дерматолог Чарльз Пуза рассказал Daily Mail, что темные круги под глазами могут быть следствием длительного пребывания на солнце, недостатка сна, генетической предрасположенности и истончения кожи в связи с возрастом.

Специалист объяснил, что у большинства людей с возрастом кожа становится тоньше вследствие снижения выработки коллагена — белка, составляющего основу соединительной ткани организма. Это приводит к тому, что кровеносные сосуды, располагающиеся в зоне под глазами, становятся более заметными.

У некоторых людей близкое расположение кровеносных сосудов к поверхности кожи является особенностью организма. Из-за этого область под глазами может иметь фиолетовый или синий оттенок и в молодом возрасте. Для осветления этой зоны дерматолог рекомендует использовать уходовые косметические средства, содержащие сосудосуживающие компоненты.

Также отмечается, что причиной появления темных кругов под глазами может быть воздействие ультрафиолетового излучения. Область кожи вокруг глаз отличается особой чувствительностью. Длительное пребывание на солнце может спровоцировать гиперпигментацию и обезвоживание зоны нижних век. Гиперпигментация кожи также может возникать у женщин при беременности и при недостатке сна. В этом случае рекомендуется применять осветляющие крема для кожи (например, на основе витамина С или транексамовой кислоты). Также улучшить внешний вид области под глазами поможет мягкий самомассаж и наложение холодных компрессов.

Ранее стало известно, может ли коллаген в виде добавок предотвратить появление морщин.

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