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Врач-гинеколог предупредил женщин старше 35 лет об опасном виде рака

Онколог Муравлев предупредил женщин старше 35 лет о «тихом» раке

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Shutterstock

Рак яичников в 60-80% случаев обнаруживаемый только на III и IV стадиях, является очень опасным заболеванием в связи с тем, что выявляется слишком поздно. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-гинеколог, онколог Алексей Муравлев.

По словам медика, предпосылки появления данного вида онкологии женской репродуктивной системы до конца не изучены. Например, в 10% случаев встречается связанная с мутацией определенных генов наследственная форма. Кроме того, существует факторы риска. Среди них: возраст старше 50 лет, раннее начало менструации (до 12 лет), отсутствие беременности, первые роды после 35 лет; ожирение, курение.

Муравлев подчеркнул, что вышеуказанные факторы риска не являются подлинной причиной возникновения рака.

Некоторое время назад врач-онколог Анастасия Марьенко говорила, что вирус папилломы человека может спровоцировать рак шейки матки.

Ранее онколог рассказала о терапии для пациентов на IV стадии рака.

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