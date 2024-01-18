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Ученые выяснили, почему отдельные виды животных продолжают мельчать

CommsBio: нехватка ресурсов заставляет уменьшаться ящериц, черепах и лошадей

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Tero Laakso/Flickr

Британские ученые из Редингского университета нашли возможную причину, по которой особи отдельных видов животных становятся все меньше в размерах с течением времени. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Biology (CommsBio).

Специалисты использовали компьютерные модели для изучения эволюционных процессов. Они пришли к выводу, что размеры животных с течением времени зависят от двух ключевых экологических факторов: межвидовой конкуренции за ресурсы и риском исчезновения из окружающей среды.

«Подобно тому, как мы пытаемся адаптироваться к жаркой или холодной погоде в зависимости от того, где мы живем, наши исследования показывают, что размер животных может увеличиваться или уменьшаться с течением времени.

Там, где прямая конкуренция меньше, особи имеют тенденцию увеличиваться в размерах. Это происходит даже при условии, что большие габариты и малочисленность могут сделать животных более уязвимыми к вымиранию. Например, так произошло с динозаврами», — отметил специалист по экосистемам и ведущий автор исследования, доктор Шовондал Рой.

Исследовательская группа обнаружила, что некоторые виды животных противоречат так называемому правилу Коупа — закономерности, открытой палеонтологом XIX века Эдвардом Коупом. Согласно правилу, животные постепенно увеличиваются в размерах по мере эволюции. Например, предки современных лошадей не превосходили размером среднюю собаку, однако за миллионы лет они превратились в больших и сильных существ.

Новый анализ показал, что для некоторых видов процесс идет в обратном направлении. К ним относятся отдельные разновидности костистых рыб, обитающие на островах ящерицы, скрытошейные черепахи и ныне вымершие лошади, обитавшие на Аляске во времена плейстоцена.

Ранее стало известно, что некоторые растения начали эволюционировать в сторону самоопыления.

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