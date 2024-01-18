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Ученые нашли новый источник мощных парниковых выбросов из океана

FMS: траление морского дна освобождает до 60% углекислого газа из отложений

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Американские ученые из Университета штата Юта, NASA и других научных учреждений обнаружили ранее неучтенный источник мощных выбросов углекислого газа (CO2) из морей и океанов. Им оказалось траловое рыболовство — метод, при котором тяжелую сеть (трал) тащат по дну. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Marine Science (FMS).

Как показали предыдущие изыскания, донные отложения содержат большое количество углерода. По словам специалистов, при вспахивании подводного грунта тралами до 60% CO2 попадет в атмосферу в течение девяти лет.

Согласно расчетам, углеродные выбросы из-за траловых сетей вдвое превышают эмиссию от сжигания топлива всего мирового рыболовного флота, насчитывающего около 4 млн судов.
Новое исследование определяет районы океана, где выбросы углерода в результате донного траления особенно высоки. В число уязвимых регионов вошли Восточно-Китайское море, Балтийское и Северное моря, а также Гренландское море. 

Исследователи считают, что Юго-Восточная Азия, Бенгальский залив, Аравийское море, некоторые части морских акваторий Европы и Мексиканский залив также, вероятно, являются существенными источниками выбросов углерода в результате тралового лова. Но в настоящее время у ученых нет точных данных о масштабах и интенсивности траления в этих областях.

«Мы лишь недавно обнаружили, что придонное траление высвобождает шлейфы углерода, который в противном случае безопасно хранился бы на дне океана в течение тысячелетий. Подобно уничтожению лесов, перепахивание морского дна наносит непоправимый вред климату, обществу и дикой природе», — отметила один из авторов работы, доктор Триша Этвуд.

Ранее ученые предупредили о риске мощных углеродных выбросов из-за огненного льда.

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