Ученые нашли новый источник мощных парниковых выбросов из океана

Американские ученые из Университета штата Юта, NASA и других научных учреждений обнаружили ранее неучтенный источник мощных выбросов углекислого газа (CO 2 ) из морей и океанов. Им оказалось траловое рыболовство — метод, при котором тяжелую сеть (трал) тащат по дну. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Marine Science (FMS).

Как показали предыдущие изыскания, донные отложения содержат большое количество углерода. По словам специалистов, при вспахивании подводного грунта тралами до 60% CO 2 попадет в атмосферу в течение девяти лет.

Согласно расчетам, углеродные выбросы из-за траловых сетей вдвое превышают эмиссию от сжигания топлива всего мирового рыболовного флота, насчитывающего около 4 млн судов.

Новое исследование определяет районы океана, где выбросы углерода в результате донного траления особенно высоки. В число уязвимых регионов вошли Восточно-Китайское море, Балтийское и Северное моря, а также Гренландское море.

Исследователи считают, что Юго-Восточная Азия, Бенгальский залив, Аравийское море, некоторые части морских акваторий Европы и Мексиканский залив также, вероятно, являются существенными источниками выбросов углерода в результате тралового лова. Но в настоящее время у ученых нет точных данных о масштабах и интенсивности траления в этих областях.

«Мы лишь недавно обнаружили, что придонное траление высвобождает шлейфы углерода, который в противном случае безопасно хранился бы на дне океана в течение тысячелетий. Подобно уничтожению лесов, перепахивание морского дна наносит непоправимый вред климату, обществу и дикой природе», — отметила один из авторов работы, доктор Триша Этвуд.

Ранее ученые предупредили о риске мощных углеродных выбросов из-за огненного льда.