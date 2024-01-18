Врач рассказал, к каким проблемам со здоровьем может привести храп

Даже легкий храп может быть провокатором таких состояний, как болезнь Альцгеймера, гипертония и сердечный приступ. Об этом австралийский сомнолог Колин Салливан рассказал Salon.

Врач объяснил, что при засыпании небо, язык и горло начинают расслабляться. Однако, если они расслаблены слишком сильно, может возникнуть вибрация, которая провоцирует храп. Храп является основной причиной апноэ — расстройства, при котором дыхание неоднократно прерывается в течение ночи. Это может привести к ощущению удушья, бессоннице, чрезмерной сонливости и раздражительности при пробуждении.

Кроме того, храп способен снизить концентрацию внимания, спровоцировать усталость и повысить риск сердечного приступа и гипертонии. Согласно исследованию, проведенному учеными из клиники Майо (США), у храпящих людей ухудшается здоровье мозга — они подвержены большему риску развития болезни Альцгеймера. В связи с этим сомнолог подчеркнул, что «безвредного» храпа не существует.

Также отмечается, что людям, которые склонны храпеть, нужно перестать спать на спине. Американский оториноларинголог Сина Джоорабчи рекомендует во время сна держать голову по углом в 30 градусов. Это положение можно принять, правильно расположив подушку. Джоорабчи также советует избегать употребления алкоголя вечером. Это поможет избежать излишнего расслабления горла и снизить вероятность храпа.

Ранее врач заявил, что храп может привести к инфаркту и инсульту.