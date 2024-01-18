Российский производитель впервые получил сертификат «халяль» на инсулин

Инсулин от производителя «Герофарм» получил первый в России сертификат «Халяль». Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

Компания получила сертификат «Халяль» от международного центра стандартизации и сертификации — единственной организации на территории России, получившей полномочия от Председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета Муфтиев России.

Это означает, что выпускаемый компанией инсулин соответствует всем канонам ислама, а в производстве использованы только разрешенные нормами религии ингредиенты. К запретным компонентам лекарств (и пищи) относятся спирт, продукты, полученные из животных, умерщвленных не по канонам ислама, а также любые компоненты, полученные из свиней. Препараты компании стали первыми в России инсулинами с подтвержденной халяльностью.

«Несмотря на добровольный формат процедуры сертификации, «Герофарм» понимает, как важно это для повышения приверженности терапии со стороны пациентов, исповедующих ислам», — отметили в компании.

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