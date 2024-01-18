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Врач объяснила, какие заболевания могут обостриться из-за крещенских купаний

Врач Саламатина: крещенские купания приводят к обострению простатита и цистита

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Женщина окунается в купель на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге во время празднования Крещения, 18 января 2022 года

Женщина окунается в купель на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге во время празднования Крещения, 18 января 2022 года

Павел Лисицын/РИА «Новости»

Крещенские купания могут привести к обострению заболеваний мочеполовой системы, суставов и ЛОР-органов — их лечение может занять до полугода. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина.

«У любителей крещенских купаний возникает обострение синуситов и проявляются ларингиты. У мужчин обостряются цистит и простатит (что потом очень долго лечится), а у женщин — аднексит. Ревматологи видят обострение воспаления в суставах. Восстановление после них может занимать до шести и более месяцев», — рассказала «Газете.Ru» Саламатина.

Обострение заболеваний — не единственное последствие погружения в ледяную воду. Дело в том, что при этом организм испытывает сильный стресс (холодовой шок), в ответ на который в кровь выбрасывается адреналин. Он может привести к внезапной остановке дыхания и потере сознания или резкому росту кровяного давления. Если при этом в сосудах были дефекты, они могут разорваться. Особенно нежелательно ныряние для неподготовленных людей, если прежде они не закаляли свой организм, подчеркнула врач.

Также о том, какие группы граждан могут позволить себе купание в проруби и как правильно это делать, врач Саламатина рассказала в интервью «Газете.Ru».

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