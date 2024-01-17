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В России научились производить материалы для ликвидации нефтеразливов на месте аварии

В ПНИПУ создали мобильную установку для выпуска терморасширенного графита

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Пресс-служба ТПУ

Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали способ оперативного устранения утечек нефти и нефтепродуктов. Они создали систему по производству поглощающих загрязнитель материалов (сорбентов) прямо на месте разлива. Об этом «Газете.Ru» сообщили в научном учреждении.

Политехники спроектировали компактный генератор для выпуска терморасширенного графита — одного из лучших сорбентов для сбора нефти. Один грамм терморасширенного графита впитывает до 100 граммов нефтепродукта как в почве, так и в воде.

«Генератор устроен очень просто. Это контейнер с уже подготовленной смесью, который можно компактно доставить к месту аварии. Потребитель просто активирует устройство и уже через мгновение собирает сгенерированный сорбент в отдельный тканевый контейнер.

Оттуда его уже выгружают на место разлива, где червеобразные частицы графита впитывают в себя нефть как губка. В дальнейшем собранный нефтепродукт можно отжать. Сейчас мы дорабатываем конструкцию генератора и его состав, после чего разработку можно будет внедрять в производство», — рассказал «Газете.Ru» студент кафедры «Технология полимерных материалов и порохов» ПНИПУ Андрей Мякшин.

Специалисты ПНИПУ протестировали несколько вариантов смеси фторопласта и графита с добавлением магния, алюминия и бора в соотношении. Самым эффективным оказался вариант в соотношении 1:3:3 — одна часть магния, одна часть фторопласта и три части графита. Он позволяет генерировать сорбент с хорошими впитывающими свойствами, дешев, легко воспламеняется и стабильно горит.

Ранее российские ученые создали ажурную углеродную пену, впитывающую нефть.

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