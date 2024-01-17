Микропластик из натуральных удобрений захватывает земли с помощью ветра

Микропластик из почвы может подняться в воздух даже слабым ветром, что способствует загрязнению пластиком земель вблизи сельскохозяйственных полей. Это показало исследование, опубликованное в журнале ACS.

Микропластики — частицы пластика длиной менее пяти миллиметров, которые были обнаружены повсюду: от облаков до тканей сердца людей, а также в сточных водах и получаемых из них удобрениях, биосолидах.

В новом исследовании ученые из США проанализировали почву вблизи участков, обработанных биосолидом. Они обнаружили, что микропластика было больше не в самих биосолидах или исходной необработанной почве, а на участках, куда ветром сносило легкие частицы.

Пластиковые частицы менее плотные, чем натуральные минералы (например, кварц) и менее «липкие», поэтому они хуже удерживаются в почве и легче переносятся по воздуху. Из-за этого небольшой ветер, слишком слабый, чтобы поднять пыль, может переносить микропластик.

Предыдущие модели распространения микропластика из удобренных биосолидами полей не учитывали, что микропластик переносится лучше других частиц. Это могло привести к недооценке переноса микропластика ветром. Новые расчеты показывают, что микропластик может улетать с полей в 2,5 раза чаще, чем считалось ранее.

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