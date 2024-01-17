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Вещество из паучьего яда защищает сердце от повреждения при инфаркте лучше любых лекарств

EHJ: вещество из паучьего яда близко к тому, чтобы стать лекарством от инфаркта

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University of Queensland

Выделенное из яда паука вещество HI1A может защитить сердце от повреждения при инсульте и инфаркте. Также оно отвечает базовым требованиям к лекарствам и потому может войти в медицинскую практику. Это показало доклиническое исследование, опубликованное в European Heart Journal (EHJ).

Впервые вещество HI1A в яде паука Hadronyche infensa обнаружил профессор Гленн Кинг из Университета Квинсленда. Его изучение показало, что вещество защищает клетки сердца от повреждения, вызванного недостатком кислорода при сердечном приступе и инсульте.

В новом исследовании ученые протестировали вещество на мышах. У животных вещество HI1A не вызывало нарушения сердечного ритма или контроля давления, уменьшило потерю клеток сердца при инсульте и предотвратило нарушение работы сердца.

Ученые выяснили, что HI1A не менее эффективен, чем единственный препарат для защиты сердца, который дошел до третьей (последней) фазы клинических испытаний — ингибитор NHE. Однако он не стал лекарством из-за побочных эффектов. В отличие от него, HI1A взаимодействует только с клетками в поврежденной зоне и не связывается с здоровыми областями, что предположительно связано с меньшей вероятностью побочных эффектов у людей.

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