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Назван главных плюс для здоровья от отключеного дома отопления

DailyMail: отключенное отопление снижает риск развития диабета II типа

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Ученые Маастрихтского университета в Нидерландах установили, что временное отключение отопления дома помогает снижать риски развития диабета второго типа. Об этом сообщает новостной портал DailyMail.

В исследований добровольцы подвергались воздействию температуры от 14 до 15°C в течение шести часов в день в течение десяти дней. Авторы провели измерения метаболизма глюкозы — насколько быстро избыток сахара выводится из крови — до и после воздействия холода.

Результаты показали улучшение в метаболизме глюкозы — организм участников на 40% быстрее выводил лишний сахар из организма. По словам авторов, для достижения терапевтического эффекта от холода для начала можно убавлять температуру всего на пару градусов на несколько часов в день. Только затем можно переходить к более серьезным изменениям. В ином случае слишком холодный воздух может вызвать переохлаждение, которому особенно подвержены молодые и пожилые люди.

Кроме того, ранее ученым удалось установить, что прохладная комната может обеспечить идеальные условия для полноценного ночного сна. Добровольцы, которые спали в более прохладной комнате, провели больший процент ночи в самой глубокой стадии сна. Она жизненно важна для памяти, здоровья мозга, восстановления тканей и укрепления иммунной системы.

Ранее ученые установили, как растительное питание влияет на риск развития диабета.

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