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Установлено, к каким негативным последствиям может привести удаленная работа

ESE: удаленная работа может привести к возникновению «домашней лихорадки»

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Исследователи из Карлтонского университета (Канада) установили, что удаленная работа может привести к возникновению «домашней лихорадки». Ее симптомы включают раздражительность, чувство беспокойства и одиночества. Исследование было опубликовано в журнале Environmental Science and Engineering book series (ESE).

Авторы провели интервью с 14 работниками, которые работали удаленно из дома. Ученые смогли установить позитивные и негативные последствия такого формата работы. Так, он связан с более высокой производительностью труда и меньшим количеством поездок на работу, улучшением общего качества жизни и более здоровым питанием.

Однако, наряду со всеми этими преимуществами, были выявлены некоторые недостатки. Так, один из них — это изоляция, снижение социального взаимодействия и физической активности. Длительное пребывание дома может вызвать ощущение «домашней лихорадки», симптомы которой включают раздражительность, чувство беспокойства и одиночества.

По словам ученых, чтобы избежать подобных проблем в долгосрочной перспективе, следует поддерживать социальные взаимодействия, физическую активность.

Ранее ученые обнаружили связь между ездой на велосипеде и депрессией.

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