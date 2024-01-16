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Ветеринары впервые создали единую систему оценки здоровья рыб

JAALAS: подвижность, аппетит и кожа оказались главными критериями состояния рыб

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Depositphotos

Немецкие ученые-ветеринары из Института исследований старения Лейбница (FLI) завершили многолетнюю работу над первой единой системой для оценки состояния здоровья рыб. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of the American Association for Laboratory Animal Science (JAALAS). 

По словам авторов доклада, команда в течение шести лет ежедневно наблюдала за популяцией из нескольких тысяч киллифишей — небольших аквариумных рыбок — живущих в лабораториях FLI.

Собранная в ходе изучения водных животных информация позволила специалистам определить критерии состояния здоровья рыб на основе данных об их возрасте, аппетите, подвижности и внешнем виде кожи.

Исследователи отметили, что системы мониторинга здоровья давно стали стандартными практиками при разведении мышей, однако до сих пор не применялись в рыбоводстве, особенно когда рыб выводят для научных целей.

Ветеринары считают, что созданная ими система поможет не только их коллегам-биологам, но и найдет применение в зоопарках, океанариумах и на рыбных фермах.

Ранее врачи назвали безопасные виды рыбы и морепродуктов.

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