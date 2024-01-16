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Вместе с аварийным американским модулем сгорит флаг Украины

«Страна.ua»: вместе с аварийным модулем Peregrine сгорит флаг Украины

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ulalaunch/X

Лунный аппарат Peregrine, чья миссия была признана неуспешной, несет на борту флаг и карту Украины. Металлическую пластину с ними разместила украинско-британская компания Spacebit, передает украинское издание «Страна.ua».

15 января исполнительный директор компании Astrobotic Джон Торнтон заявил, что неудавшаяся миссия Peregrine завершится через три дня — 18 января. Он отметил, что эта миссия многому научила команду и вселила большую уверенность в том, что следующая миссия к Луне удастся. Днем ранее в компании сообщили, что лунный аппарат направляется к Земле и сгорит в ее атмосфере.

Аппарат Peregrine предназначен для посадки на Луну. Он был запущен в космос утром 8 января на ракете-носителе нового поколения Vulcan. Спустя несколько часов после запуска компания Astrobotic сообщила возникших проблемах, отметив, что корабль не смог принять стабильную ориентацию на Солнце.

Позднее специалисты смогли сориентировать солнечные антенны модуля на Солнце и зарядить его аккумулятор, однако потом произошла утечка топлива, которая, из-за чего мягкая посадка аппарата на Луну стала невозможной.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.

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