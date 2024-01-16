Стало известно, как растительное питание влияет на риск развития диабета

Исследовательский коллектив под руководством ученых из Королевского университета Белфаста (Ирландия) выяснил, что растительная диета на основе свежих фруктов и овощей снижает риск развития диабета на 24%. Употребление слишком большого количества рафинированных злаков и сладких напитков повышает вероятность развития этого заболевания. Результаты опубликованы в журнале Diabetes & Metabolism.

В исследовании приняли участие 113097 человек. Для начала ученые собрали информацию о состоянии здоровья и пищевых привычках участников, а также взяли у них образцы крови для первичного анализа. После этого началась фаза наблюдения за участниками, которая длилась в течение 12 лет.

По истечении периода наблюдения анализы крови были проведены повторно. Оказалось, что соблюдение здоровой растительной диеты, богатой фруктами, овощами, цельными злаками и мукой грубого помола, снижает риск развития диабета на 24% даже при наличии генетической предрасположенности и других факторов риска развития диабета (ожирение, пожилой возраст, недостаток физической активности).

Одновременно с этим, злоупотребление сладкими напитками (например, соками), продуктами с высоким содержанием сахара и рафинированными злаками было связано с повышенной вероятностью развития диабета второго типа. Здоровый вариант растительной диеты способствует приведению к нормальным значениям уровней липидов крови (триглицеридов), уровня сахара в крови (HbA1c), С-реактивного белка (маркера воспаления в организме) и инсулиноподобного фактора роста. Эти показатели отражают вероятность появления диабета.

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