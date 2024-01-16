Врач рассказал, как самостоятельно выявить признаки рака ротовой полости

Онколог Майкл Хо, специализирующийся на изучении злокачественных опухолей головы и шеи, рассказал, что появление язв, изменение цвета и отеки слизистых оболочек полости рта, хронический кашель и расшатываниие зубов могут быть признаками развития рака. Об этом сообщает Daily Mail.

Врач рассказал, что самым распространенным признаком рака полости рта являются не заживающие в течение трех недель язвы. Они могут появляться на миндалинах, основании языка, мягком небе и задней части горла. Также язвы могут быть вызваны вирусом папилломы человека (ВПЧ). Необъяснимые болезненные припухлости вокруг рта или челюсти также могут свидетельствовать о развитии рака. Шишки иногда появляются на поверхности языка, губ или десен.

Кроме того, признаки рака могут проявляться в виде красных или белых пятен. Появление белых пятен называется как лейкоплакией, а красных — эритроплакией. Также они могут быть симптомами грибковой инфекции, называемой молочницей.

Другим неочевидным признаком развития злокачественных опухолей может быть расшатывание зубов. Воспаление слизистых оболочек рта может привести к отеку и рыхлости десенной ткани. Она неплотно прилегает к поверхности зубов, из-за чего они расшатываются.

Стоит обратиться к отоларингологу при хронической боли в горле, кашле и изменениях голоса. Под хроническим кашлем подразумевается его длительность более шести недель. Развитие опухолей в полости рта может вызывать шепелявость, затруднить проговаривание определенных слов или сделать произношение невнятным.

Ранее был назван фактор, который может повышать риск развития предрака крови на 73%.