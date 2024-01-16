проект

>

Врач рассказал, как самостоятельно выявить признаки рака ротовой полости

Daily Mail: хроническая боль в горле может быть признаком рака ротовой полости

close
100%
Depositphotos

Онколог Майкл Хо, специализирующийся на изучении злокачественных опухолей головы и шеи, рассказал, что появление язв, изменение цвета и отеки слизистых оболочек полости рта, хронический кашель и расшатываниие зубов могут быть признаками развития рака. Об этом сообщает Daily Mail.

Врач рассказал, что самым распространенным признаком рака полости рта являются не заживающие в течение трех недель язвы. Они могут появляться на миндалинах, основании языка, мягком небе и задней части горла. Также язвы могут быть вызваны вирусом папилломы человека (ВПЧ). Необъяснимые болезненные припухлости вокруг рта или челюсти также могут свидетельствовать о развитии рака. Шишки иногда появляются на поверхности языка, губ или десен.

Кроме того, признаки рака могут проявляться в виде красных или белых пятен. Появление белых пятен называется как лейкоплакией, а красных — эритроплакией. Также они могут быть симптомами грибковой инфекции, называемой молочницей.

Другим неочевидным признаком развития злокачественных опухолей может быть расшатывание зубов. Воспаление слизистых оболочек рта может привести к отеку и рыхлости десенной ткани. Она неплотно прилегает к поверхности зубов, из-за чего они расшатываются.

Стоит обратиться к отоларингологу при хронической боли в горле, кашле и изменениях голоса. Под хроническим кашлем подразумевается его длительность более шести недель. Развитие опухолей в полости рта может вызывать шепелявость, затруднить проговаривание определенных слов или сделать произношение невнятным.

Ранее был назван фактор, который может повышать риск развития предрака крови на 73%.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами