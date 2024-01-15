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В России опровергли популярную гипотезу происхождения депрессии

В НГУ выяснили, что при депрессии уровень серотонина повышается, а не наоборот

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Одна из самых популярных гипотез возникновения депрессии – серотониновая. Согласно этому взгляду, причиной депрессии является нехватка серотонина или другие нарушения в работе этого нейромедиатора. Однако российские ученые опровергли это утверждение, об этом «Газете.Ru» рассказала профессор кафедры физиологии Новосибирского государственного университета, главный научный сотрудник НИИ нейронаук и медицины Галина Идова.

«Многими авторами показано, что при депрессии снижается уровень серотонина. Мы установили обратное. У депрессивных животных в отдельных дофаминовых и серотониновых структурах мозга было определено повышение содержания серотонина. А вот снижение его уровня при депрессии дает возможность нормализовать иммунный ответ», – рассказала профессор.

По словам ученой, серотониновая система является иммуноугнетающей. При депрессии нейровоспаление с иммунными нарушениями приводит к повышению уровня серотонина в мозге и, как следствие, угнетению иммунитета. При этом, если мышам заблокировать синтез серотонина, то снижение иммунного ответа отменяется.

Воздействуя на механизмы, влияющие на уровень разных веществ в мозге, можно предотвратить развитие расстройства. Однако, как отмечает Идова, пока конкретные пути окончательно не выяснены.

«Сейчас у нас в отделе нейронаук, поведения и нейротехнологий под руководством академика Любомира Ивановича Афтанаса запланированы комплексные исследования по оценке терапевтического эффекта и иммунного статуса при использовании ритмической транскраниальной магнитной стимуляции. Мы будем применять ее для лечения пациентов с депрессией и нейродегенеративными заболеваниями», – заключила специалист.

Ранее ученые назвали простой немедикаментозный способ борьбы с депрессией.

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