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Ученый рассказала, когда болезнь Паркинсона можно остановить

В НГУ выяснили, на каком этапе болезни Паркинсона ее можно остановить

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Pieperhoff et al. 2022

В начале развития болезни Паркинсона развиваются процессы, на которые можно воздействовать и снять воспаление в мозге, остановив заболевание, – об этом «Газете.Ru» рассказала профессор кафедры физиологии Новосибирского государственного университета, главный научный сотрудник НИИ нейронаук и медицины Галина Идова.

В НГУ исследовали молекулярно-клеточные иммунные показатели этой болезни. Для этого ученые провели экспериментально-клиническое изучение их особенностей на разных этапах развития патологии с использованием генетической модели паркинсонизма у мышей и у пациентов на разных стадиях заболевания.

«Оказалось, что у двухмесячных животных, у которых еще нет двигательных нарушений, происходят самые серьезные изменения клеточного состава и уровня провоспалительных цитокинов, которые не наблюдаются у животных других групп.
Это говорит о том, что в начале болезни развиваются те процессы, на которые можно было бы воздействовать, снять воспаление. Но это предварительные результаты, здесь есть над чем работать», – объяснила Идова.

Болезнь Паркинсона является одним из наиболее распространенных нейродегенеративных заболеваний, которое проявляется с возрастом. Однако она может начаться существенно раньше, еще в молодом возрасте, а проявиться только, когда уже погибло до 70 – 80% нейронов.

«До настоящего времени невозможно определить этот момент, когда начинаются нейровоспаление и дегенерация дофаминовых нейронов. Поэтому сейчас очень важно найти биомаркеры, при помощи которых можно было бы выявить раннее начало заболевания. Мы над этим работаем», – заключила профессор.

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