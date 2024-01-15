Ученый рассказала, как отличается иммунитет у оптимистов и пессимистов

Разные эмоции оказывают влияние на иммунную функцию. Обычно это влияние кратковременное, но паттерн сохраняется и при разном взгляде на жизнь: так, у оптимистов иммунитет в принципе лучше, чем у пессимистов, об этом «Газете.Ru» рассказала профессор кафедры физиологии Новосибирского государственного университета, главный научный сотрудник НИИ нейронаук и медицины Галина Идова.

«Страх, тревога, неприятные, негативные эмоции снижают содержание так называемых Т-хелперов — наиболее многочисленной популяции Т-лимфоцитов, которые помогают функционировать другим иммунным клеткам, а также уменьшают активность естественных киллеров, которые вызывают гибель (лизис) опухолевых и инфицированных вирусами клеток. В то же время просмотр веселой комедии вызывает противоположную картину: повышение этих показателей. Причем наибольший подъем наблюдался именно у тех людей, которые больше смеются, то есть ощущают более сильные положительные эмоции», – объяснила Идова.

У оптимистов, по словам профессора, в принципе больше T-хелперов и естественных киллеров, так как они чаще испытывают положительные эмоции по жизни. У пессимистов их количество наоборот снижено из-за депрессивного паттерна поведения.

«Но интересно, что оптимисты и пессимисты по-разному реагируют на стресс, который тоже влияет на иммунитет. Позитивно настроенные люди, которые полагали, что все будет хорошо, стресс воспринимают как нечто ужасное. Поэтому он сильно снижает их иммунитет. На пессимистов стресс так не действует: они, как думали, что все будет плохо, так действительно и получилось», – отметила специалист.

Ранее Идова рассказала, что смех во время просмотра комедии повышает иммунитет.