Вещество из листьев манго может быть полезно при раке

Вещество из манго мангиферин помогает организму бороться с раковыми клетками толстого кишечника. Это показало исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports.

Рак толстой и прямой кишки признан третьим по распространенности типом злокачественных опухолей. Некоторыми факторами, повышающими риск развития опухоли, признаны недоедание, стресс, ожирение, алкоголь и курение. Хотя было разработано множество противораковых препаратов против колоректального рака, эти синтетические вещества связаны со многими побочными эффектами, включая выпадение волос, проблемы с пищеварением, нарушения работы почек и нервной системы.

В новом исследовании ученые разделили 15 крыс на три группы. Первая принимала «полисорбат 20» в качестве плацебо, а две другие — высокую или низкую дозу мангиферина — выделяемого из коры и листьев дерева манго вещества. Все животные были подвергнуты окислительному стрессу, повреждающему структуры клетки.

У крыс, которые принимали только полисорбат, развились многочисленные аденомы и аденокарциномы толстой кишки со значительными метастазами в другие органы. Однако у грызунов, получавших мангиферин, аденомы были меньше по размеру и медленнее распространялись. При этом у животных не было обнаружено никаких серьезных побочных эффектов. Выводы ученых требуют подтверждения в испытаниях на людях.

Как выяснили авторы, мангиферин помогал защищать клетки от повреждения активными формами кислорода за счет повышения активности ферментов: супероксиддисмутазы (SOD), каталазы (CAT), глутатионпероксидазы (GPx). Также вещество значительно снижало уровни воспалительных биомаркеров, которые связаны с высоким риском рака.

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