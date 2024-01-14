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Мужчина пережил три удаления метастазов из легких и победил рак костей

Oncoscience: лекарство Пазопаниб может замедлять метастазирование рака костей

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Лекарство Пазопаниб может быть эффективно при лечении рака костей. Это показал клинический случай, опубликованный в журнале Oncoscience.

Ученые сообщили о пациенте — ранее здоровом мужчине, который в возрасте 30 лет обратился с новообразованием в левой ноге. У него выявили саркому (один из типов рака) кости. Через два года после лечения у него обнаружили метастазы в легких и сердце, которые удалили хирургически. Спустя еще 16 месяцев у него вновь нашли метастазы в легких, которые удалили хирургически вместе с частью легкого.

Имеются многочисленные сообщения о возможной эффективности Пазопаниба в лечении сарком костей. Поэтому врачи и пациент решили попробовать ежедневный прием этого препарата. Как сообщают авторы публикации, заболевание мужчины оставалось под контролем в течение пяти лет, после чего прием Пазопаниба решили прекратить. Через несколько месяцев после этого у пациента вновь нашли метастазы в легких. В течение 30 месяцев после их удаления рак пациента не рецидивировал, на сегодняшний день мужчина продолжает жить, не принимая таблетки.

Изначально Пазопаниб был одобрен для лечения рака почек и саркомы мягких тканей. Однако существуют ограниченные данные о его пользе при саркомах костей. Авторы считают, что описанный ими клинический случай подтверждает многообещающую эффективность Пазопаниба в профилактике и замедлении метастазирования рака костей.

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