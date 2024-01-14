Врачи объяснили, можно ли заразиться бактериями с уличной одежды

Несмотря на то что в общественном транспорте есть множество опасных для здоровья бактерий, риск заразиться ими дома от одежды минимален. Поэтому необязательно переодеваться в домашнюю одежду из уличной: гораздо важнее помыть руки, придя домой. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследование, проведенное в 2016 году в бостонском метро, выявило следы четырех различных типов бактерий, каждый из которых вызывает потенциально опасные инфекции. Среди них были вызывающие угревую сыпь Propionibacterium, возбудители дифтерии Corynebacterium, а также стафилококки и стрептококки, вызывающие боль в горле.

Однако риск заразиться от одежды, в которой кто-то находился в метро, минимален. Передача инфекции через одежду может произойти только в том случае, если достаточно долго трогать конкретное место, на котором живет микроб, чтобы он оказался на пальцах. А затем придется сразу же прикоснуться к своим глазам, носу или рту. Поэтому риск заражения от уличной одежды очень мал, хоть и не равен нулю.

Мытье рук после прихода домой — гораздо более эффективный способ предотвратить заражение. Кроме того, в метро поручни по возможности стоит обхватывать локтем, а не ладонью и не трогать поручни после явно больных людей.

Ранее ученые назвали возможную причину постоянной усталости.