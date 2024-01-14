Ученые объяснили, почему кофе не стоит пить раньше 9:30 утра

В день следует выпивать не более четырех чашек кофе. Также важно время его употребления: слишком раннее может усилить стресс, а позднее — нарушить сон. Об этом сообщает Daily Mail.

Большинство врачей рекомендуют в день потреблять не более 400 миллиграммов кофеина в день — примерно четыре чашки. Обычно люди начинают чувствовать себя бодрее примерно через пять минут после употребления кофе. Эффект достигает своего пика в период от 15 минут до двух часов в зависимости от того, ел ли человек, и скорости переработки кофеина. Она отличается у людей с разными генетическими вариантами: чтобы полностью избавиться от кофеина, организму может потребоваться до десяти часов.

От скорости переработки кофеина зависит то, как он повлияет на сон человека. Исследования показали, что чрезмерное или слишком позднее употребление кофеина может сократить сон на 30 минут, если человек перерабатывает кофеин нормально, либо на час у тех, кому на выведение кофеина нужно больше времени. Кроме того, метаанализ 2017 года показал, что употребление кофе вечером нарушает медленный сон — важнейшую фазу сна, недостаток которой связан с целым рядом проблем со здоровьем, включая болезни сердца, почек, высокое кровяное давление и диабет. Поэтому большинство врачей рекомендуют отказаться от кофе за шесть-восемь часов до сна или раньше.

Однако не стоит пить кофе слишком рано, до 9:30–11 утра, чтобы получить максимальный заряд энергии и избежать нервозности. Исследования, проведенные в 2009 году, показывают, что уровень гормона стресса кортизола максимален утром. Его концентрация резко снижается сначала в 9:30 утра, а затем в 13 часов.

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