Ученые установили ключевой параметр для спасения снежного покрова

Американские ученые из Дартмутского колледжа определили среднюю температуру, которая позволит сохранить снег в Северном полушарии Земли при глобальном потеплении. Показатель должен составлять не менее -8 °C в зимние месяцы. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Весенний снежный покров имеет решающее значение для обеспечения стабильного снабжения миллиардов людей водой для питья и орошения посадок.

Климатологи отметили, что 81% снегов в Северном полушарии расположен в регионах со средней зимней температурой ниже -8 °C, а население этих районов составляет 570 млн человек. Наряду с этим более 2 млрд человек живут на территориях, где средняя зимняя температура варьируется в пределах от -8 °C до 0 °C.

Климатологи изучили 169 речных бассейнов в Северном полушарии нашей планеты и обнаружили значительную 40-летнюю тенденцию к сокращению снежного покрова в 70 речных бассейнах, тенденцию к увеличению в 12 и отсутствие изменений во всех остальных.

В восьми речных бассейнах на территории Восточной Сибири ученые установили, что изменение климата способствовало росту снежного покрова, поскольку количество осадков увеличивалось, но температуры оставались достаточно прохладными, чтобы сохранить его.

Самые большие потери снега из-за глобального потепления ожидаются в Европе и Северной Америке, включая бассейны таких рек, как Гудзон, Делавэр, Висла, Днепр, Дон, Дунай и Нева.

Ранее ученые отметили сокращение ледников на китайской стороне Горного Алтая.