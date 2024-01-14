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Названа возможная причина постоянной усталости

Nutrients: дефицит витамина D может приводить к хронической усталости

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Дефицит витамина D может приводить к хронической усталости у пожилых людей. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nutrients.

Авторы новой работы провели обзор высококачественных исследований роли витамина D. Эксперименты показывают, что это вещество может влиять на связанные с усталостью механизмы, например, активируя гены, уменьшающие воспаление в мышцах или повреждение клеток свободными радикалами. Кроме того, он участвует в выработке серотонина и дофамина — веществ, играющих важную роль в передаче нервных сигналов и регуляции настроения.

Существует определенная связь между усталостью и витамином D у пожилых людей, а также у больных рассеянным склерозом. Менее качественные доказательства влияния витамина D на усталость получены для людей с ревматизмом, раком и синдромом хронической усталости.

Несколько исследований обнаружили снижение риска летального исхода от всех причин при нормальном уровне витамина D. Но данные противоречивы, а потому необходимы дальнейшие исследования.

Уровни витамина D в сыворотке ниже 20 нг/мл указывают на дефицит, а уровни между 21 и 29 нг/мл — на недостаточность. Ежедневное потребление 600-800 МЕ витамина обеспечивает оптимальное здоровье костей, а от 1000 до 2000 МЕ необходимо для поддержания уровня выше 30 нг/мл.

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