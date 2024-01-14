Российский ученый нашел причину вызываемых человеком землетрясений

Воздействие на участки земной коры с предельно напряженным состоянием может приводить к землетрясениям. Об этом «Газете.Ru» рассказали в НИТУ МИСИС.

Землетрясения возникают не только из-за природных факторов: их триггером может стать инженерное воздействие на недра, например во время горных работ. Происходящие при этом оседание грунта, деформация поверхности, выходы газов могут повредить здания, дороги, трубопроводы, нанести ущерб окружающей среде.

Ученый НИТУ МИСИС Андриан Батугин обратил внимание на необходимость отслеживания слоя земной коры в предельно напряженном состоянии. Он считает, что это поможет понять природу возникновения техногенных землетрясений, так как с этим слоем связаны различные эффекты, включая миграцию газов из недр в блочную структуру горного массива.

«Одной из идей, заложенных в метод геодинамического районирования, является гипотеза о существовании слоя предельно напряженного состояния в земной коре. Его изучение необходимо для раскрытия природы взаимодействия глобальных геодинамических и локальных геомеханических процессов в районах добычи полезных ископаемых», — объяснил «Газете.Ru» доктор технических наук, профессор кафедры безопасности и экологии горного производства Университета МИСИС Андриан Батугин.

В своем исследовании Батугин показал, что причиной сильных землетрясений с большой глубиной гипоцентра (центральной точки очага землетрясения) в промышленных районах, – Бачатском, Нефтегорском, Непальском и Веньчуаньском, – могли быть техногенные воздействия, такие как горные работы, добыча нефти, масштабная откачка подземных вод, сооружение водохранилища и т.д.

«Понимание взаимосвязи между глобальными геодинамическими и локальными геомеханическими процессами имеет решающее значение для горнодобывающей деятельности и эксплуатации ресурсов. Нужно проводить исследования комплексно, используя достижения в области геодинамического мониторинга, компьютерного и геомеханического моделирования, а также теоретических и экспериментальных исследований», — подчеркнул Андриан Батугин.

Анализ структуры земной коры в местах инженерных воздействий поможет минимизировать риски возникновения техногенных землетрясений.

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