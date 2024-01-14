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Ученые приблизились к разгадке причины хронической усталости и боли в мышцах

Ann. Med: фибромиалгия и хроническая усталость могут иметь общую природу

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Ученые из Университета Рутгерса выяснили, что хроническая усталость может быть связана с изменениями состава спинномозговой жидкости. Исследование опубликовано в Annals of Medicine.

Давно ведутся споры о том, являются ли фибромиалгия и синдром хронической усталости, которые имеют общие неврологические симптомы, отдельными или связанными заболеваниями центральной нервной системы. Оба состояния имеют неизвестную природу и вызывают усталость, которая может длиться месяцами или годами. При фибромиалгии больной также страдает от сильной боли в мышцах, которая не связана с воспалением.

Врачи использовали масс-спектрометрию для изучения белков в спинномозговой жидкости 30 пациентов. У половины пациентов был синдром хронической усталости, а у других — синдром хронической усталости и фибромиалгия. Из 2083 белков, определенных количественно, 1789 белков присутствовали в обоих образцах. Это может означать, что заболевания имеют схожую природу.

По словам авторов, достижения в области масс-спектрометрического анализа облегчили проведение исследования. Раньше требовались большие объемы спинномозговой жидкости для проведения подобных тестов, но усовершенствованные методы позволяют использовать меньшие количества образцов и анализировать сразу много белков.

Ранее врач назвал заболевания, при которых могут быть полезны ортопедические стельки.

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