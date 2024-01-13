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Исследование: в образовании почечных камней виновата иммунная система

Immunity: иммунные клетки очищают почки от мусора, предотвращая камнеобразование

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hopkinsmedicine.org

Иммунные клетки играют решающую роль в защите от образования камней в почках. Это показало исследование, опубликованное в журнале Immunity.

При некоторых патологиях моча может содержать белки и воспалительные клетки. Застревая в канальцах, они блокируют отток мочи, что приводит к повреждению почек.

В новом исследовании ученые наблюдали за особыми иммунными клетками — почечными макрофагами в режиме реального времени, используя микроскопию высокого разрешения. Они выяснили, что макрофаги непосредственно участвуют в очистке почек, окружая внутриканальцевые частицы и способствуя их выведению.

Наблюдения подтвердил эксперимент. Мышам в почки вводили светящиеся латексные шарики. Через 12 часов у здоровых мышей шарики практически отсутствовали в просвете канальцев. Однако у мышей, у которых отсутствовали почечные макрофаги, шарики наблюдались даже через 36 часов.

Этот результат предполагает, что обычное «промывание» почек большим количеством мочи само по себе не может эффективно удалить крупные частицы и предотвратить камнеобразование, хотя эта стратегия часто используется у пациентов. Исследование позволит разработать лекарства для эффективной профилактики образования камней в почках.

Ранее ученые выяснили, что воспаление десен ухудшает работу легких.

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