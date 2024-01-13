Развлекательные занятия искусством оказались полезны для душевного здоровья пожилых

Австралийские ученые из Университета Западной Австралии выяснили, что занятия различными видами искусства в качестве хобби и развлечения благотворно сказываются на психическом здоровье пожилых людей. Статья опубликована в научном журнале Frontiers of Public Health (FPH).

Исследование проводилось в рамках более крупного проекта по изучению здорового старения в городе Басселтоне. Специалисты опросили 82% его участников старше 60 лет, выяснив, участвовали ли те в какой-либо связанной с искусством деятельности за последние 12 месяцев. Участие подразумевало как непосредственные действия (например, рисование или танцы), так и посещение культурных событий, волонтерскую работу в арт-среде и так далее.

Результаты показали, что 85% из числа опрошенных так или иначе занимались каким-либо видом развлекательного искусства. Выяснилось, что подобный досуг напрямую связан с хорошим психическим состоянием и ощущением благополучия. Эффект сохранялся вне зависимости от дохода, образования и недавних жизненных событий.

Кроме того, участие в творческой деятельности благотворно сказалось и на физическом состоянии пожилых людей, пусть и не так выражено, как на их ментальном здоровье.

По словам ученых, развитие и поощрение программ развлекательного искусства для пенсионеров может стать полезным подходом к здоровому старению и помочь в профилактике психических расстройств.

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