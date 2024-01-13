Обнаружена связь между просмотром реалити-шоу и верой в сверхъестественное

Ученые из университета Уппсалы в Швеции обнаружили, что просмотр релити-шоу о мистических явлениях может склонить зрителей к вере в сверхъестественное. Результаты опубликованы в Psychology of Popular Media (РРМ).

В исследовании принял участие 601 доброволец в возрасте от 18 до 56 лет. Оценка мистического мышления всех участников производилась с помощью шкалы веры в паранормальные явления Джерома Тобасика. Она состоит из 26 вопросов, касающихся убежденности человека в существовании богов традиционных верований, необычных форм жизни и других паронормальных явлений. Прочитав утверждение о какой-либо форме такого явления, участники должны были заявить о согласии или не согласии с ним.

Под паранормальными явлениями понимаются все явления, противоречащие базовым ограничивающим принципам науки. Они могут классифицироваться на сверхспособности (ясновидение, телекинез), псевдонаучные практики (нумерология, астрология) и природные аномальные явления и сущности, которые человек объясняет существованием сверхъестественных сил или других миров.

Участников также попросили самооценить частоту просмотра восьми типов различных передач и фильмов в жанре хоррор (ужасы). К ужасам относятся такие поджанры, как паранормальная фантастика, основанные «на реальных событиях» фильмы, базирующиеся на «фотодоказательствах» кино, мистические реалити-шоу, фильмы о монстрах, маньяках, психологический хоррор и комедии ужасов. Добровольцы отвечали в соотвествии с семибалльной шкалой. Варианты ответов варьировалась от «никогда не смотрю» до «смотрю почти ежедневно».

Результаты показали, что среди поджанров ужасов психологический хоррор был самым популярным, в то время как реалити-шоу о паранормальных явлениях пользовалось наименьшим спросом. Большинство респондентов в целом скептически относились к паранормальным явлениям, и очень немногие поддерживали твердую веру в их существование. Тем не менее, просмотр основанных на реальных событиях фильмов ужасов и реалити-шоу о паранормальных явлениях положительно коррелировал с верой в сверхъестественное.

Вероятнее всего, медиаконтент, воспринимаемый как более реалистичный и правдоподобный, оказывает на зрителей более сильный убеждающий эффект. Одновременно с этим другие типы хоррор-контента, не претендующие на правдивость, не влияют на отношение людей к паранормальным явлениям.

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